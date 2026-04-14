Kermesse de la P’tite Vadrouille !!!, Salle La Délivrance, Dieuze
Kermesse de la P’tite Vadrouille !!!, Salle La Délivrance, Dieuze mercredi 24 juin 2026.
Kermesse de la P’tite Vadrouille !!! Mercredi 24 juin, 09h30 Salle La Délivrance Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T09:30:00+02:00 – 2026-06-24T12:00:00+02:00
Pour la 1ère fois, le Relais Petit Enfance du Saulnois, la P’tite VAsdrouille, organise sa kermesse sur le thème « Balde à la rencontre des animaux ». Plusieurs ateliers seront proposés aux enfants de la naissance à 6 ans, ayant pour thème les aniamux de la ferme, domestiques, de la savane, des océans….
A 10h30, vous pourrez assister au spectacle « Toudoux lapinou » créé et raconté par la compagnie « Le renard à plumes ».
A la suite de la kermesse, ceux qui le souhaitent, pourront manger pique-nique sur place (il y a des jardins accessibles à côté de la salle).
Salle La Délivrance Salines Royales – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Viens d’amuser au travers de divers ateliers sur le thème des animaux. Un petit spectacle sera proposé.
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