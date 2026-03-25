RDV#2 Dieuze
RDV#2 Dieuze samedi 11 juillet 2026.
Dieuze
RDV#2
63 Chemin du Pont Moreau Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
RDV#2 au jardin des 1001 sons.
Evènement festif autour de la photographie.
Exposition des travaux photographiques du collectif, autres expositions photo, ateliers créatifs pour grands et petits, concerts, spectacles vivants.Tout public
0 .
63 Chemin du Pont Moreau Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 33 63 37 86
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English :
RDV#2 in the garden of 1001 sounds.
Festive photography event.
Exhibition of the collective’s photographic work, other photo exhibitions, creative workshops for young and old, concerts, live performances.
L’événement RDV#2 Dieuze a été mis à jour le 2026-05-19 par OT DU PAYS SAULNOIS
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