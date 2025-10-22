La tête dans les nuages MJC Prévert Dieuze
La tête dans les nuages MJC Prévert Dieuze mercredi 1 juillet 2026.
Dieuze
La tête dans les nuages
MJC Prévert Imp Jean Laurain Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-07-01 20:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Fête gratuite pour tous, avec des animations et une petite restauration.
La liseuse de bonne aventure Spectacle tout public (clown, livres, fantaisie) cie Chaque Jour Est Une Fête
Réveil de La tente Enchantillages
Les animations Les Quiz, les ateliers de pratique artistique, les dédicaces musicales, les défis, la tente des parents (massages)
Les catastrophiques expériences du Sorcier Almamimax Spectacle tout public (Clown, humour et sorcellerie)
Avec sur place en libre accès des jeux, les tables à bulle, l’observatoire du ciel, la boutique, le coin goûter.Tout public
0 .
MJC Prévert Imp Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98
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English :
Free party for all, with entertainment and light refreshments.
La liseuse de bonne aventure Spectacle tout public (clown, books, fantasy) cie Chaque Jour Est Une Fête
Awakening of the Enchantillages tent
Activities Quizzes, art workshops, musical dedications, challenges, parents’ tent (massages)
Les catastrophiques expériences du Sorcier Almamimax Show for all audiences (clowning, humor and witchcraft)
With free access to games, bubble tables, sky observatory, boutique and snack bar.
L’événement La tête dans les nuages Dieuze a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DU PAYS SAULNOIS
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