Toy Story 5 Salle de la Délivrance Dieuze
Toy Story 5 Salle de la Délivrance Dieuze vendredi 17 juillet 2026.
Dieuze
Toy Story 5
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
5.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !Tout public
5.5 .
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr
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English :
Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics!
L’événement Toy Story 5 Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS
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