Toy Story 5 Salle de la Délivrance Dieuze

Dieuze

Toy Story 5

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !Tout public

5.5 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

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English :

Buzz, Woody, Jessie, and the rest of the gang will see their work called into question when they discover that what today’s kids are obsessed with is… electronics!

L’événement Toy Story 5 Dieuze a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS SAULNOIS