Sortie à l’aire de jeux, Dieuze, Dieuze
Sortie à l’aire de jeux, Dieuze, Dieuze mercredi 8 juillet 2026.
Sortie à l’aire de jeux Mercredi 8 juillet, 09h00 Dieuze Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:00:00+02:00 – 2026-07-08T11:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).
Au programme: jeu de sable, parcours de motricité, petits jeux de kermesse….
Dieuze Etang des essarts Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.741 »}]
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de jeux extérieurs.
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