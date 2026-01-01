Projection Dieuze Bob l’éponge, un pour tous, tous pirates ! Salle de la Délivrance Dieuze

Projection Dieuze Bob l’éponge, un pour tous, tous pirates !

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Début : Samedi Mercredi 2026-01-28 20:15:00

fin : 2026-01-31

2026-01-28 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Bien décidé à prouver à M. Krabs qu'il est désormais un grand garçon, Bob se lance sur les traces du légendaire Hollandais Volant, un redoutable pirate fantôme. Cap sur une épopée déjantée, entre fous rires, frissons et péripéties sous-marines, jusque dans les abysses les plus mystérieux de l'océan — là où aucune éponge n'a jamais osé plonger !Bob l'éponge et ses amis de Bikini Bottom larguent les amarres pour leur plus grande aventure sur grand écran BOB L'ÉPONGE LE FILM UN POUR TOUS, TOUS PIRATES ! Tout public

6 .

Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr

English :

Determined to prove to Mr. Krabs that he’s a big boy now, Bob sets out on the trail of the legendary Flying Dutchman, a fearsome ghost pirate. SpongeBob and his friends from Bikini Bottom set sail on their greatest big-screen adventure yet: BOB L?ÉPONGE? THE MOVIE: ONE FOR ALL, ALL PIRATES! Determined to prove to Mr. Krabs that he’s a big boy now, Bob sets out on the trail of the legendary Flying Dutchman, a fearsome ghost pirate. It’s a wild ride of laughter, thrills and underwater adventures, all the way to the ocean?s most mysterious abysses? where no sponge has ever dared to dive!

