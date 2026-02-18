Soirée CP et rupture de contrats, Mairie, Dieuze
Soirée CP et rupture de contrats, Mairie, Dieuze mardi 16 juin 2026.
Soirée CP et rupture de contrats Mardi 16 juin, 19h00 Mairie Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T19:00:00+02:00 – 2026-06-16T21:00:00+02:00
En cette fin d’année scolaire qui approche, nous nous retrouvons pour échanger sur le calcul des Congés Payés ainsi que des documents nécessaires lors d’une fin de contrat.
Mairie Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-dsaulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez échanger entre assistants maternels sur le calcul des Congés Payés et de l’indemnité de fin de contrat.
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