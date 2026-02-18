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Vive la musique au LAEP !, MJC de Dieuze, Dieuze

Vive la musique au LAEP !, MJC de Dieuze, Dieuze

Vive la musique au LAEP !, MJC de Dieuze, Dieuze mercredi 17 juin 2026.

Lieu : MJC de Dieuze

Adresse : Impasse Jean Laurain - Dieuze

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit, sans inscription

Vive la musique au LAEP ! Mercredi 17 juin, 09h00 MJC de Dieuze Moselle

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00

Le temps d’une journée, le LAEP se met au rythme de la fête !
Venez chanter, bouger, écouter et partager un moment joyeux avec vos enfants ✨

Entrée libre
Ambiance conviviale garantie

Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11

MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit

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