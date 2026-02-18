Vive la musique au LAEP !, MJC de Dieuze, Dieuze
Vive la musique au LAEP !, MJC de Dieuze, Dieuze mercredi 17 juin 2026.
Vive la musique au LAEP ! Mercredi 17 juin, 09h00 MJC de Dieuze Moselle
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T11:30:00+02:00
Le temps d’une journée, le LAEP se met au rythme de la fête !
Venez chanter, bouger, écouter et partager un moment joyeux avec vos enfants ✨
Entrée libre
Ambiance conviviale garantie
Un espace convivial pour :
✨ Jouer, découvrir et rigoler avec vos enfants
✨ Partager des moments complices
✨ Rencontrer d’autres parents
☕ Pendant que les enfants s’amusent, les parents peuvent échanger dans une ambiance chaleureuse.
On vous attend avec le sourire !
Contact : Nadège – 06.56.78.79.11
MJC de Dieuze Impasse Jean Laurain – Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Espace de jeu libre et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés d’un adulte familier jeu libre gratuit
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