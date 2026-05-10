10 ans de l’InvenTerre du Pré Vert, Inventerre du Pré Vert, Dieuze
10 ans de l’InvenTerre du Pré Vert, Inventerre du Pré Vert, Dieuze vendredi 12 juin 2026.
10 ans de l’InvenTerre du Pré Vert 12 et 13 juin Inventerre du Pré Vert Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T09:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Programme
Vendredi et samedi : Réduction à l’épicerie
Vendredi à 20h30: Concert des Les Tri Marrants
Samedi à 16h30: AG avec rétrospectives des 10 ans
Inventerre du Pré Vert 26 rue Bernard Dufort 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact.linventerre@mailo.com »}]
Retour sur les 10 ans de l’InvenTerre du Pré Vert, épicerie, bar et traiteur bio et local : un week-end pour fêter les évolutions de ce beau projet ! épicerie bar
L’InvenTerre du Pré Vert
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