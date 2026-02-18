Projection Dieuze L’arnaqueuse Salle de la Délivrance Dieuze
Projection Dieuze L’arnaqueuse Salle de la Délivrance Dieuze mercredi 3 juin 2026.
Dieuze
Projection Dieuze L’arnaqueuse
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 15:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Fanny, 30 ans, enceinte, n’en peut plus de vivre chez son père avec Virgil, son compagnon, champion de la procrastination. Alors quand elle tombe sur une offre en or un appartement parquet, moulures, cheminées en viager dans Paris, elle fonce tête baissée. Mais Masséna, la vendeuse, est tout sauf mourante… Bien décidée à récupérer les clés de sa nouvelle vie, Fanny s’engage dans une guerre sans pitié contre l’arnaqueuse professionnelle.Tout public
6 .
Salle de la Délivrance 9 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 salinesroyales-dieuze@orange.fr
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English :
Fanny, 30 years old, pregnant, can’t stand living at her father’s with Virgil, her partner, a champion procrastinator. So when she comes across a golden offer: a parquet, moldings, fireplaces life annuity apartment in Paris, she plunges headlong into it. But Masséna, the seller, is anything but dying? Determined to win back the keys to her new life, Fanny embarks on a merciless war against the professional con artist.
L’événement Projection Dieuze L’arnaqueuse Dieuze a été mis à jour le 2026-05-23 par OT DU PAYS SAULNOIS
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