Les songes musicaux Concert de clôture Dieuze

Dieuze

Les songes musicaux Concert de clôture

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Ce concert met en lumière deux chefs-d’œuvre du répertoire pour quatuor avec piano, offrant un pont saisissant entre le classicisme lumineux de Mozart et l’élégance profondément expressive de Fauré.

Le Quatuor avec piano n°2 en mi bémol majeur de Mozart, véritable bijou de clarté et d’équilibre, déploie une écriture brillante où le piano dialogue avec les cordes dans une transparence joyeuse. Son énergie théâtrale, ses contrastes pleins d’esprit et son raffinement mélodique témoignent de la maturité d’un compositeur au sommet de son art.

Ensuite, le Quatuor avec piano n°1 en do mineur de Gabriel Fauré fait glisser le programme vers un univers plus sombre et intime, aux lignes souples et à l’harmonie subtilement nuancée. Cette œuvre expansive, à la fois chaleureuse et intensément intérieure, révèle un lyrisme particulier profondément français, où la puissance expressive ne cesse de côtoyer une délicatesse en demi-teinte.

En réunissant Mozart et Fauré, ce concert célèbre la richesse d’un genre rare et précieux, où le piano et les cordes se rejoignent pour offrir une palette de couleurs, d’émotions et de dialogues d’une finesse incomparable.

Billetterie https://www.tourisme-saulnois.com/billetterieTout public

10 .

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07

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English :

This concert highlights two masterpieces of the piano quartet repertoire, offering a striking bridge between the luminous classicism of Mozart and the deeply expressive elegance of Fauré.

Mozart?s Piano Quartet No. 2 in E-flat major, a veritable jewel of clarity and balance, deploys brilliant writing in which the piano dialogues with the strings in joyous transparency. Its theatrical energy, witty contrasts and melodic refinement testify to the maturity of a composer at the peak of his powers.

Gabriel Fauré?s Piano Quartet No.1 in C minor takes the program into a darker, more intimate realm, with supple lines and subtly nuanced harmony. This expansive work, at once warm and intensely interior, reveals a particular lyricism that is profoundly French, where expressive power never ceases to coexist with half-tone delicacy.

By bringing together Mozart and Fauré, this concert celebrates the richness of a rare and precious genre, where piano and strings come together to offer a palette of colors, emotions and dialogues of incomparable finesse.

Tickets: https://www.tourisme-saulnois.com/billetterie

L’événement Les songes musicaux Concert de clôture Dieuze a été mis à jour le 2026-05-06 par OT DU PAYS SAULNOIS