Dieuze

Quinzaine du commerce équitable

Impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-20 2026-05-27

Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud

Dégustation de produits équitable (café, jus, chocolat, spécialités fruits…)

Vente de produits alimentaires et artisanaux

Échange et informations Tout public

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Impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 10 05 57 07

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English :

Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud

Tasting of fair trade products (coffee, juice, chocolate, fruit specialities…)

Sale of food and craft products

Exchange and information

L’événement Quinzaine du commerce équitable Dieuze a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS SAULNOIS