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Quinzaine du commerce équitable Dieuze

Quinzaine du commerce équitable Dieuze

Quinzaine du commerce équitable Dieuze samedi 16 mai 2026.

Adresse : Impasse Jean Laurain

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Quinzaine du commerce équitable

Impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-20 2026-05-27

Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud 
Dégustation de produits équitable (café, jus, chocolat, spécialités fruits…)
Vente de produits alimentaires et artisanaux
Échange et informations Tout public
0  .

Impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 10 05 57 07 

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English :

Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud
Tasting of fair trade products (coffee, juice, chocolate, fruit specialities…)
Sale of food and craft products
Exchange and information

L’événement Quinzaine du commerce équitable Dieuze a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS SAULNOIS

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