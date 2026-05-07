Quinzaine du commerce équitable Dieuze
Quinzaine du commerce équitable Dieuze samedi 16 mai 2026.
Dieuze
Quinzaine du commerce équitable
Impasse Jean Laurain Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-20 2026-05-27
Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud
Dégustation de produits équitable (café, jus, chocolat, spécialités fruits…)
Vente de produits alimentaires et artisanaux
Échange et informations Tout public
0 .
Impasse Jean Laurain Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 10 05 57 07
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English :
Rendez-vous Assajuco tout un monde à notre table Emmaüs Moselle sud
Tasting of fair trade products (coffee, juice, chocolate, fruit specialities…)
Sale of food and craft products
Exchange and information
L’événement Quinzaine du commerce équitable Dieuze a été mis à jour le 2026-05-05 par OT DU PAYS SAULNOIS
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