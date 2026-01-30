Projection Dieuze Les enfants de la résistance Dieuze

Projection Dieuze Les enfants de la résistance

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-25 20:15:00

fin : 2026-03-27

2026-03-25 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

Genre Aventure, Drame, Famille, Historique | Durée 1h40 | Pays France

Réalisation Christophe Barratier | Avec Artus, Gérard Jugnot, Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Synopsis Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se

lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses,

ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.Tout public

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07

English :

CHILDREN OF THE RESISTANCE

Genre: Adventure, Drama, Family, History | Running time: 1h40 | Country: France

Directed by Christophe Barratier | Starring Artus, Gérard Jugnot, Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi

Synopsis: During the German occupation of World War II, three courageous children, François, Eusèbe and Lisa, embark on a secret adventure

embark on a secret adventure: resisting the Nazis in the heart of France. Sabotage, hidden messages and perilous escapes,

they carry out clandestine actions right under the enemy?s nose. Daring and friendship are their only weapons in the fight against injustice.

