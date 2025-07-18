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Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Velorail Dieuze

Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Velorail Dieuze samedi 1 août 2026.

Lieu : Velorail

Adresse : 48 avenue Foch

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 Tarif enfant

Dieuze

Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Le Saulnois D’rails propose concert de Texas Sidestep (country)
Ouverture à 19h et concert à 20h
Buvette et restauration sur place.
Concert payant.Tout public
12  .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00  wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: Texas Sidestep concert (country)
Opening at 7pm and concert at 8pm
Refreshments and food on site.
Paying concert.

L’événement Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS

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