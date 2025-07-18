Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Velorail Dieuze

Dieuze

Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep

Velorail 48 avenue Foch Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le Saulnois D’rails propose concert de Texas Sidestep (country)

Ouverture à 19h et concert à 20h

Buvette et restauration sur place.

Concert payant.Tout public

12 .

Velorail 48 avenue Foch Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 6 75 02 84 00 wolfgang.schaeffer@lesvelorailsdugrandest.fr

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English :

Le Saulnois D’rails proposes: Texas Sidestep concert (country)

Opening at 7pm and concert at 8pm

Refreshments and food on site.

Paying concert.

L’événement Le Saulnois D’rails concert de Texas Sidestep Dieuze a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS