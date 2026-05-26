Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle Hôpital-Camfrout
Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle Hôpital-Camfrout dimanche 28 juin 2026.
Hôpital-Camfrout
Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys
Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle 1 rue de la mairie Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui
Littéralement étoile de la mer , ce titre donné à Marie est aussi le nom de l’étoile polaire qui guide les marins de tous temps.
Laissez-vous porter par ce programme de Choréa d’Ys qui vous invite à un voyage musical autour de la figure de Marie.
Le concert traverse les siècles, du Moyen Âge à aujourd’hui, en faisant dialoguer des œuvres anciennes (Gesualdo, le Livre Vermeil) et contemporaines (Poulenc, Gjeilo, Tavener, Sisask ou Hagenberg).
Toutes chantées a cappella, elles mettent en valeur la richesse et la diversité des voix, entre moments de recueillement, élans plus lumineux et écritures parfois très actuelles.
– Choeur Ensemble vocal Chorea d’Ys de Brest.
– Direction Amandine Godard.
– Une participation au chapeau sera proposée à l’issue de la prestation. .
Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle 1 rue de la mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 77 41 39 89
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English :
L’événement Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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