Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys

Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle 1 rue de la mairie Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Musique sacrée d’hier et d’aujourd’hui

Littéralement étoile de la mer , ce titre donné à Marie est aussi le nom de l’étoile polaire qui guide les marins de tous temps.

Laissez-vous porter par ce programme de Choréa d’Ys qui vous invite à un voyage musical autour de la figure de Marie.

Le concert traverse les siècles, du Moyen Âge à aujourd’hui, en faisant dialoguer des œuvres anciennes (Gesualdo, le Livre Vermeil) et contemporaines (Poulenc, Gjeilo, Tavener, Sisask ou Hagenberg).

Toutes chantées a cappella, elles mettent en valeur la richesse et la diversité des voix, entre moments de recueillement, élans plus lumineux et écritures parfois très actuelles.

– Choeur Ensemble vocal Chorea d’Ys de Brest.

– Direction Amandine Godard.

– Une participation au chapeau sera proposée à l’issue de la prestation. .

Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle 1 rue de la mairie Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 77 41 39 89

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English :

L’événement Concert Stella Maris par l’Ensemble vocal Chorea d’Ys Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-05-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS