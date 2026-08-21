Concert StellaKovski (jazz-électro), Théâtre de Verdure de La Girandole, Montreuil

Informations pratiques

Concert StellaKovski (jazz-électro) Jeudi 27 août, 19h30 Théâtre de Verdure de La Girandole Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T19:30:00+02:00 – 2026-08-27T20:30:00+02:00

StellaKovsKi est l’alliance chimérique d’un sax baryton (pouet) et d’un synthé modulaire (bleep bloop). Étonnamment, l’union des deux donne quand même de la musique.

Avec : Olena Powichrowski (saxophone baryton) et Sophie Stellakis (synthé modulaire)

Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 48 57 53 17 https://www.girandole.fr/events/sous-les-pechers-la-plage-14/ https://www.facebook.com/theatredeverduregirandole;https://www.instagram.com/theatredelagirandole/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 69 Followers, 2 Following, 1 Posts – See Instagram photos and videos from u03a3tellaKovsKi (@stella_kovski) », « type »: « rich », « title »: « u03a3tellaKovsKi (@stella_kovski) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/682077925_18093784313007553_2415817401127818558_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=bRC32Q_7WwYQ7kNvwF3vzJM&_nc_oc=AdpEsUxYiZOKukv52qkwcJR5vSOohdE0cl-R73Lx4fvFSwoM53EEA0nd7KkdMDCby0c&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=vWJ1BVZnyk4ZyCYJbZ7YSg&_nc_ss=7f60f&oh=00_AQEWQjNHbiLmyAbPfHm3lXKyiJOtmLXoe8EJjCkJOBHl-g&oe=6A825B08 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/stella_kovski/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Véritable lieu de vie, le Théâtre de Verdure vibre au rythme des aventures proposées.

C’est aussi une bouffée d’air, un instant de farniente, de ravissement.

Cette année pour la 14ème éditions du festival Sous Les Pêchers, La Plage le Théâtre de Verdure de La Girandole ouvre ses portes du 25 mai au 21 juillet. M° ligne 9, station Marie de Montreuil

Bus 122, arrêt Saint-Just / Bus 121 et 102, arrêt Danton / N°34, arrêt Danton / N°16, arrêt de la Mairie

Station vélib : Jean Moulin – Paul DoumerTarifs (hors Cartes Blanches)

Prix libre les deux ou trois premières heures

10€ / 6€ / ou lancez les dés

CB ou espèces

Concert StellaKovski (jazz-électro) dans le cadre des Sorties de Plage #3