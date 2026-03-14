Concert Stéphanie-Marie Degand & Daniel Isoir Du Guarnerius au Bechstein récital sur les instruments historiques de Villefavard Ferme de Villefavard Villefavard

Concert Stéphanie-Marie Degand & Daniel Isoir Du Guarnerius au Bechstein récital sur les instruments historiques de Villefavard

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En clôture de cette journée exceptionnelle, Stéphanie-Marie Degand nous propose un concert unique sur le violon historique Guarnerius del Gesu, aimablement prêté pour l’occasion par M. Giovanni Accornero. Accompagnée au piano historique Bechstein de la Ferme, elle nous propose un voyage dans le temps, de l’Italie du XVIIIe à nos jours. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Stéphanie-Marie Degand & Daniel Isoir Du Guarnerius au Bechstein récital sur les instruments historiques de Villefavard

L’événement Concert Stéphanie-Marie Degand & Daniel Isoir Du Guarnerius au Bechstein récital sur les instruments historiques de Villefavard Villefavard a été mis à jour le 2026-03-11 par Terres de Limousin