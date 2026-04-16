Concert Stop Your Tricks Place du marché La Turballe
Concert Stop Your Tricks Place du marché La Turballe jeudi 20 août 2026.
La Turballe
Concert Stop Your Tricks
Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Stop Your Stricks est un groupe de Rock Blues Nantais.
Avec leurs instruments et leur énergie, ils s’expriment sur scène lors d’un show intense et riche en émotion.
Ils ont pour ambition de ramener le Rock Blues dans les écouteurs.
Stop Your Tricks, c’est pour arrête tes conneries , dans le sens fini les plaisanterie, lance-toi et vas-y à fond !
Stop Your Tricks, c’est arrêter de se mettre des barrières et tout donner sans limite !
Avec son dernier clip Outlaw Man provenant de leur EP Ready for Next .
Ce groupe va vous rester dans la tête
Maintenant, quand vous verrez un STOP, vous penserez… Your TRICKS !
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Place du marché Café-épicerie du Plan B La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
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English :
L’événement Concert Stop Your Tricks La Turballe a été mis à jour le 2026-04-10 par ADT44
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