Concert Studio Orchestra Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS samedi 21 mars 2026.
L’Orchestre symphonique Jazz vous invite au concert-Jazz :
Samedi 21 mars, 18h30 au Conservatoire Jean-Philippe Rameau (CMA6), salle Collet, 3 Ter rue Mabillon, Paris 6e
Ce concert de l’Orchestre symphonique Jazz est dirigé par Johan Renard, professeur de Jazz au CMA5.
Le samedi 21 mars 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
conservatoire6@paris.fr
