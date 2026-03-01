Concert Studio Orchestra Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

L’Orchestre symphonique Jazz vous invite au concert-Jazz :

Samedi 21 mars, 18h30 au Conservatoire Jean-Philippe Rameau (CMA6), salle Collet, 3 Ter rue Mabillon, Paris 6e

Ce concert de l’Orchestre symphonique Jazz est dirigé par Johan Renard, professeur de Jazz au CMA5.

Le samedi 21 mars 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T19:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T18:30:00+02:00_2026-03-21T19:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

conservatoire6@paris.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau et trouvez le meilleur itinéraire

