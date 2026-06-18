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Concert Suites de J.S. Bach Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer

Concert Suites de J.S. Bach Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Eglise

Adresse : Eglise Saint-Pierre-Es-Liens

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Concert Suites de J.S. Bach

Place de l’Eglise Eglise Saint-Pierre-Es-Liens Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Venez assister à ce joli concert par Cyril Poulet, violoncelliste.   .

Place de l’Eglise Eglise Saint-Pierre-Es-Liens Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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L’événement Concert Suites de J.S. Bach Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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