Lectures d’été Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer
Lectures d’été Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.
Lectures d’été
Place Henri Vignioboul Bbibliothèque Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Venez écouter l’histoire d’un soir !
Chaque mercredi, la bibliothèque propose des lectures pour le jeune public. .
Place Henri Vignioboul Bbibliothèque Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr
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L’événement Lectures d’été Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44