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Conférence Les femmes dans les Marais Salants Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

Conférence Les femmes dans les Marais Salants Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer
Adresse
9 Rue du Port
Ville
44420 Piriac-sur-Mer
Département
Loire-Atlantique
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Piriac-sur-Mer

Conférence Les femmes dans les Marais Salants

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Conférence animée par Charles PERRAUD, accompagné d’une paludière actrice du film qui sera présenté Paludier au féminin de Sophie AVERTY.   .

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Conférence Les femmes dans les Marais Salants Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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