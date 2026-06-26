Conférence Les femmes dans les Marais Salants Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Piriac-sur-Mer

Conférence Les femmes dans les Marais Salants

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Conférence animée par Charles PERRAUD, accompagné d’une paludière actrice du film qui sera présenté Paludier au féminin de Sophie AVERTY. .

Salle Méniscoul, 44420 Piriac-sur-Mer 9 Rue du Port Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

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L’événement Conférence Les femmes dans les Marais Salants Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44