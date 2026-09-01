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Concert super K7 Dieuze

vendredi 11 septembre 2026 · Dieuze

Concert super K7 Dieuze

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
15 Les Salines Royales
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Dieuze

Concert super K7

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Concert de super K7 (trio dont Julien m’a dit et Orphel) pour une soirée rétrospective et revisitée des années 80.Tout public
0  .

15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07 

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English :

A concert by Super K7 (a trio that Julien told me about, along with Orphel) for an evening of retro and reimagined 1980s music.

L’événement Concert super K7 Dieuze a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS

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