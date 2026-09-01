Informations pratiques

Dieuze

Concert super K7

15 Les Salines Royales Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Concert de super K7 (trio dont Julien m’a dit et Orphel) pour une soirée rétrospective et revisitée des années 80.Tout public

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15 Les Salines Royales Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 06 07

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English :

A concert by Super K7 (a trio that Julien told me about, along with Orphel) for an evening of retro and reimagined 1980s music.

L’événement Concert super K7 Dieuze a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS