Concert Supermoon La Guinch’ette Rue de l’Abbaye Montrelais

Montrelais

Concert Supermoon La Guinch’ette

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme. Samedi 18 juillet, profitez d’un concert !

Une guinguette à la bonne franquette boire un coup et manger un bout profiter d’un cadre authentique animer son quotidien ou s’ambiancer en fonction du programme.

Samedi 18 juillet, profitez d’un concert !

Supermoon

Horaires d’ouverture

Jeudi 11h 22h

Vendredi 11h 23h

Samedi 11h 23h

Dimanche 11h 22h .

Rue de l’Abbaye La Guinch’ette Montrelais 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 88 05 50 guinguetteloire@gmail.com

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English :

A guinguette à la bonne franquette? have a drink and a bite to eat? enjoy an authentic setting? liven up your daily routine or get into the swing of things, depending on the program. Saturday July 18, enjoy a concert!

L’événement Concert Supermoon La Guinch’ette Montrelais a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis