Concert sur le thème de LA MER, 9 promenade de la vie 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Concert sur le thème de LA MER Dimanche 21 juin, 20h30 9 promenade de la vie 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Vendée

L’endroit donne sur la rue : promenade de la vie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Christine Hélya a choisi le thème de l’océan pour ce concert de plein air où elle vous convie dans son univers. Seule avec sa voix chaude, sa guitare et ses bandes son, l’espace d’une balade intimiste aux accents iodés.

9 promenade de la vie 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 9 promenade de la vie 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Saint-Gilles-Croix-de-Vie 85800 Vendée Pays de la Loire https://christinehelya.wixsite.com/christine-helya

Christine Hélya a choisi le thème de l’océan pour ce concert de plein air où elle vous convie dans son univers. Seule avec sa voix chaude, sa guitare et ses bandes son, l’espace d’une balade aux…

©Christine Hélya