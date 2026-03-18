Concert Sur un prélude de Maurane Salle Daniel Balavoine Mourenx

Concert Sur un prélude de Maurane

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

En partenariat avec les ateliers musicaux de Lagor.

Et si la musique devenait la voix des différence ?

Parce que chaque esprit est unique et que nos différences sont une richesse, cette soirée célèbre la créativité, la diversité de pensée.

Présentation Autisme et musique par Laborde Lucas, Nathan, Christophe Bouron et Hatem El Aasri sur un prélude de Maurane de Jean-Claude Annie Mathieu. .

Salle Daniel Balavoine 8 boulevard de la République Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 07 23

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English : Concert Sur un prélude de Maurane

L’événement Concert Sur un prélude de Maurane Mourenx a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Béarn