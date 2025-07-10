Concert Suzanne Espace Bocapole Bressuire
Concert Suzanne Espace Bocapole Bressuire vendredi 20 février 2026.
Concert Suzanne
Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 32 – 32 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le bel âge ! Bocapole fête ses 20 ans et pour marquer l’événement, programme le concert de SUZANE. Artiste révélation de la nouvelle scène française, elle a notamment été récompensée de la Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la musique 2020.
Réservation dans les lieux de vente habituels. .
Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr
English : Concert Suzanne
German : Concert Suzanne
Italiano :
Espanol : Concert Suzanne
L’événement Concert Suzanne Bressuire a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Bocage Bressuirais