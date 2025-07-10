Concert Suzanne Espace Bocapole Bressuire

Concert Suzanne

Tarif : 32 EUR

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le bel âge ! Bocapole fête ses 20 ans et pour marquer l’événement, programme le concert de SUZANE. Artiste révélation de la nouvelle scène française, elle a notamment été récompensée de la Victoire de la révélation scène lors des Victoires de la musique 2020.

