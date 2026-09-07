Concert : swing à la Maladrerie, Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas, Gravigny

Informations pratiques

Concert : swing à la Maladrerie Dimanche 20 septembre, 15h00 Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu patrimonial, témoin d’un passé riche et singulier.

Le dimanche 20 septembre, prolongez votre visite par une note musicale ! Après la session de 15h, la Maladrerie accueillera un concert de jazz exclusif assuré par l’ensemble de Bertrand Madru. Une alliance unique entre l’élégance de la pierre ancienne et l’énergie du jazz.

Léproserie dite maladrerie Saint-Nicolas 4 Rue Louis Aragon, 27930 Gravigny, France Gravigny 27930 Eure Normandie Ancienne léproserie d’Evreux fondée au début du XIIe siècle, dont subsistent des portions du mur d’enceinte et différents bâtiments (avec encore pour partie une charpente de la fin du 12e ou début du XIIIe siècle). Les bâtiments conservés, salle aux malades et logis du prieur, ont été transformés au 16e puis au XVIIIe siècle, alors que l’établissement était rattaché au bureau des pauvres d’Evreux, de même que l’ancienne bergerie. Une restauration a été entreprise à partir de 1995.

L’association Les Amis de la Maladrerie est heureuse de vous ouvrir les portes de ce site exceptionnel à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez explorer l’histoire de ce lieu témoin…

©LCDL evreux