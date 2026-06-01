Concert Swing en Auge The S.E.A. Quetteville
Concert Swing en Auge The S.E.A. Quetteville samedi 27 juin 2026.
Quetteville
Concert Swing en Auge The S.E.A.
Église Saint-Laurent Quetteville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Jazz et chansons françaises
Concert jazz à l’Église Saint-Laurent de Quetteville: Swing en Auge avec The S.E.A. (Audrey Chanu, François Jaeger, Kriss, Mathieu Voland).
Participation libre
Concert organisé par Les musicales de Quetteville. .
Église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Swing en Auge The S.E.A.
Jazz and French songs
L’événement Concert Swing en Auge The S.E.A. Quetteville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Honfleur-Beuzeville