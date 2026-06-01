Concert Swing en Auge The S.E.A. Quetteville samedi 27 juin 2026.

Quetteville

Concert Swing en Auge The S.E.A.

Église Saint-Laurent Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Jazz et chansons françaises

Concert jazz à l’Église Saint-Laurent de Quetteville: Swing en Auge avec The S.E.A. (Audrey Chanu, François Jaeger, Kriss, Mathieu Voland).

Participation libre

Concert organisé par Les musicales de Quetteville. .

Église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68

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English : Concert Swing en Auge The S.E.A.

Jazz and French songs

L’événement Concert Swing en Auge The S.E.A. Quetteville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Honfleur-Beuzeville