Eaux-Bonnes

Concert Swing en Bulles

Jardin Darralde Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Une contrebasse qui a la gigote, une chanteuse passionnée par l’Univers des années 1920 à 1960 et de Ukulélé, voici le cocktail parfait pour vous faire passer un doux moment musical !

Embarquez à bord de notre cargo teinté de Jazz pour (re)découvrir cette bande de joyeux lurons que sont Charles, Nancy, Ray, Paolo, Edith … Tant de grands noms qui peuvent nous faire passer du rire aux larmes ! Tendez l’oreille, ouvrez-bien vos yeux, venez, si vous le souhaitez, déposer quelques pas de danse sur la piste.

Laissez-vous donc emporter dans une bulle de bonheur à travers les époques pour un voyage au cœur du Swing !

RDV dans le jardin Darralde (casino en cas de pluie) .

Jardin Darralde Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 82 71

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English : Concert Swing en Bulles

L’événement Concert Swing en Bulles Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées