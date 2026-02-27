Concert Sylvain Bossa et vernissage exposition Monica Martin La Passerelle salle de spectacle Nouaillé-Maupertuis

Concert Sylvain Bossa et vernissage exposition Monica Martin

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Après une brève présentation du festival, musique avec Sylvain Bossa qui chante d’une voix souriante des mélodies légères en s’accompagnant d’une guitare acoustique aux rythmes chaloupés. Un voyage au cœur de la Bossa Nova et une poésie d’humour, d’amour, décalé. Puis vernissage de l’exposition de Monica Martin, installée dans le hall de La Passerelle. Fille et femme de peintre, Monica Martin s’assure une place dans le milieu artistique dans lequel elle a vécu depuis son plus jeûne âge pour aujourd’hui retranscrire une explosion de matière et de couleur sur papier en mélangeant huile et acrylique. Le festival QOC vous offre un moment de partage convivial autour d’une petite dégustation de produits locaux.

Entrée gratuite dès 19h. .

La Passerelle salle de spectacle 1 Rue du Stade Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Sylvain Bossa et vernissage exposition Monica Martin

L’événement Concert Sylvain Bossa et vernissage exposition Monica Martin Nouaillé-Maupertuis a été mis à jour le 2026-02-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne