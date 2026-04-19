Concert symphonique de l’Orchestrale : Ouvertures d’opéras Eglise Saint Médard Nantes
Concert symphonique de l’Orchestrale : Ouvertures d’opéras Eglise Saint Médard Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 19:00 – 20:30
Gratuit : non 12 € / réduit 6 € 12 € / réduit 6 € Réservation : https://www.helloasso.com/associations/union-orchestrale-44/evenements/ouvertures-2 Tout public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99
L’Orchestrale, sous la direction de Thibault Maignan, vous invite à découvrir ou redécouvrir l’opéra dans ses différentes formes ; du singspiel mozartien à l’opérette viennoise en passant par le « grand » opéra italien. Nous voyagerons dans cette histoire grâce aux ouvertures de ces œuvres monumentales et trop longues pour les avoir toutes en un seul concert. L’ouverture d’un opéra est une composition uniquement instrumentale qui introduit et prépare le public au spectacle qui va suivre, celle-ci présente souvent musicalement le contexte et les personnages qui seront dans l’histoire.
Eglise Saint Médard Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 49 69 00 https://www.helloasso.com/associations/union-orchestrale-44/evenements/ouvertures-2
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