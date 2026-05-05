Concert symphonique de l’Orchestrale : Ouvertures d’opéras, Eglise Saint Médard, Nantes
Concert symphonique de l’Orchestrale : Ouvertures d’opéras, Eglise Saint Médard, Nantes dimanche 14 juin 2026.
Concert symphonique de l’Orchestrale : Ouvertures d’opéras Dimanche 14 juin, 19h00 Eglise Saint Médard Loire-Atlantique
12 € / réduit 6 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T19:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00 – 2026-06-14T20:30:00+02:00
L’Orchestrale, sous la direction de Thibault Maignan, vous invite à découvrir ou redécouvrir l’opéra dans ses différentes formes ; du singspiel mozartien à l’opérette viennoise en passant par le « grand » opéra italien.
Nous voyagerons dans cette histoire grâce aux ouvertures de ces œuvres monumentales et trop longues pour les avoir toutes en un seul concert. L’ouverture d’un opéra est une composition uniquement instrumentale qui introduit et prépare le public au spectacle qui va suivre, celle-ci présente souvent musicalement le contexte et les personnages qui seront dans l’histoire.
Eglise Saint Médard 3 Rue de la Papotière, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/union-orchestrale-44/evenements/ouvertures-2 »}]
Brève histoire de l’opéra à travers ses ouvertures concert classique
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Rencontre avec la police municipale, Les Nefs des Machines de l’Île, Nantes 5 mai 2026
- Décoloniser l’industrie cinématographique au Maghreb, Archives Départementales, Nantes 5 mai 2026
- Des chips et des lettres, Médiathèque Jacques Demy, Nantes 5 mai 2026
- Brut(es) – Cie Chute Libre – Saison Lieu Unique, Le Lieu Unique Nantes, Nantes 5 mai 2026
- Chassol, Mixt, Nantes 5 mai 2026