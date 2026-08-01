Concert symphonique par l’Orchestre L’Échapée belle Manoir d’Apreval Pennedepie

Informations pratiques

Pennedepie

Concert symphonique par l’Orchestre L’Échapée belle

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’Orchestre l’Échappée belle est un orchestre symphonique fondé à Paris en 2021 par de jeunes amis musiciennes et musiciens amateurs et passionnés. Réunissant, selon les projets, trente à soixante interprètes de bon niveau, l’ensemble partage une même ambition rendre la musique accessible, vivante

L’Orchestre l’Échappée belle est un orchestre symphonique fondé à Paris en 2021 par de jeunes amis musiciennes et musiciens amateurs et passionnés.

Réunissant, selon les projets, trente à soixante interprètes de bon niveau, l’ensemble partage une même ambition rendre la musique accessible, vivante et ouverte à tous les publics. Ingénieurs, chercheurs, enseignants les profils des musiciens sont très variés et font de l’Échappée belle un orchestre haut en couleur !

La direction musicale de l’orchestre est assurée par Christophe Zhang.

Avec ces concerts, nous vous invitons à un voyage à travers le XIXème siècle, où l’opéra, la musique symphonique et le ballet se répondent avec élégance et énergie.

L’Ouverture de La Dame Blanche de Boieldieu ouvre la soirée avec son esprit théâtral et son charme mélodique. Mendelssohn nous entraîne ensuite vers les paysages sauvages de l’Écosse avec Les Hébrides, poème symphonique inspiré de la célèbre grotte de Fingal. Place ensuite à la grâce et au raffinement avec le Pas des Écharpes, extrait du ballet Callirhoë de Cécile Chaminade, figure majeure de la musique française. Enfin, la brillante Symphonie en ut de Georges Bizet, œuvre de jeunesse d’une étonnante maturité, conclut le concert dans un élan de fraîcheur, de virtuosité et de lumière.

Un programme riche en couleurs, mêlant inspiration, poésie et éclat orchestral. .

Manoir d’Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie 14600 Calvados Normandie orchestre.echappee.belle@gmail.com

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English : Concert symphonique par l’Orchestre L’Échapée belle

The Orchestre l’Échappée belle is a symphony orchestra founded in Paris in 2021 by a group of young, passionate amateur musicians. Bringing together, depending on the project, between thirty and sixty skilled performers, the ensemble shares a common ambition: to make music accessible and vibrant

L’événement Concert symphonique par l’Orchestre L’Échapée belle Pennedepie a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Honfleur-Beuzeville