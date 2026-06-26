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CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel

CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel

CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel samedi 11 juillet 2026.

Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Tautavel

CONCERT SYMPHONIQUE

Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 20:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Concert de l’Orchestre Symphonique Alénya Roussillon
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Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Concert by the Al%E9nya Roussillon Symphony Orchestra

L’événement CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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