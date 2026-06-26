CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel
CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel samedi 11 juillet 2026.
Tautavel
CONCERT SYMPHONIQUE
Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 20:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Concert de l’Orchestre Symphonique Alénya Roussillon
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Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
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English :
Concert by the Al%E9nya Roussillon Symphony Orchestra
L’événement CONCERT SYMPHONIQUE Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL
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