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LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel

LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel

LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel mercredi 12 août 2026.

Adresse
Place de la République
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Tautavel

LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE)

Place de la République Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Marchés nocturnes de producteurs du Pays Catalan.
  .

Place de la République Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Nighttime Farmers’ Markets in the Catalan Region.

L’événement LES MERCREDIS DE TAUTAVEL (MARCHÉ NOCTURNE) Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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