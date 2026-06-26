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FÊTES DE LA SAINT LOUIS Eglise St Genès Tautavel

mardi 25 août 2026 · Eglise St Genès · Tautavel

FÊTES DE LA SAINT LOUIS Eglise St Genès Tautavel

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Eglise St Genès
Adresse
Complexe Sportif Mauer
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Tautavel

FÊTES DE LA SAINT LOUIS

Eglise St Genès Complexe Sportif Mauer Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Fêtes de la Saint Louis
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Eglise St Genès Complexe Sportif Mauer Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08  mairie@tautavel.com

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English :

Saint Louis Festival

L’événement FÊTES DE LA SAINT LOUIS Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL

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