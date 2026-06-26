AGENDA · Tautavel
FÊTES DE LA SAINT LOUIS Eglise St Genès Tautavel
mardi 25 août 2026 · Eglise St Genès · Tautavel
Informations pratiques
Tautavel
FÊTES DE LA SAINT LOUIS
Eglise St Genès Complexe Sportif Mauer Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Fêtes de la Saint Louis
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Eglise St Genès Complexe Sportif Mauer Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 12 08 mairie@tautavel.com
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English :
Saint Louis Festival
L’événement FÊTES DE LA SAINT LOUIS Tautavel a été mis à jour le 2026-06-26 par BIT DE TAUTAVEL
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