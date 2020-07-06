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Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt

Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt

Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt lundi 6 juillet 2026.

Ville
24380 Saint-Amand-de-Vergt
Département
Dordogne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Amand-de-Vergt

Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:00:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un concert
07 68 81 92 73
Le 06 juillet à 20h.
La guinguette de Neufont à St Amand de vergt vous propose un concert.
07 68 81 92 73
Le 06 juillet à 20h.   .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 81 92 73 

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English : Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont

The Guinguette in Neufont-Saint-Amand-de-Vergt invites you to a concert
07 68 81 92 73
July 6 at 8:00 p.m.

L’événement Concert Tane feat sir jean la guinguette de Neufont Saint-Amand-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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