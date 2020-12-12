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Concert Tap Virtuoso Espace des Augustins Montauban

Concert Tap Virtuoso Espace des Augustins Montauban vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Espace des Augustins

Adresse : 27 rue des Augustins

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : 2026-04-17T20:30:00

Fin : 2026-04-17T22:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 12 12 20

Montauban

Concert Tap Virtuoso

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Tap Dance et musique classique !
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Concert Tap Virtuoso

Tap Dance and Classical Music!

L’événement Concert Tap Virtuoso Montauban a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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