Concert Tap Virtuoso Espace des Augustins Montauban

Montauban

Concert Tap Virtuoso

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Tap Dance et musique classique !

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Concert Tap Virtuoso

Tap Dance and Classical Music!

L’événement Concert Tap Virtuoso Montauban a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban