Concert Tap Virtuoso Espace des Augustins Montauban
Concert Tap Virtuoso Espace des Augustins Montauban vendredi 17 avril 2026.
Montauban
Concert Tap Virtuoso
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Tap Dance et musique classique !
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Concert Tap Virtuoso
Tap Dance and Classical Music!
L’événement Concert Tap Virtuoso Montauban a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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