PR6 Les vallons du Fau Montauban Tarn-et-Garonne

PR6 Les vallons du Fau

PR6 Les vallons du Fau 4880 route du Fau 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Situé à la pointe sud de la commune de Montauban, ce chemin offre une promenade assez longue dans des paysages de vallons et de coteaux.

+33 5 63 63 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PR6 Les vallons du Fau

Located at the southern tip of the commune of Montauban, this path offers a fairly long walk through landscapes of valleys and hills.

Deutsch :

Dieser Weg befindet sich an der Südspitze der Gemeinde Montauban und bietet einen recht langen Spaziergang durch eine Landschaft mit Tälern und Hügeln.

Italiano :

Situato all’estremità meridionale del comune di Montauban, questo sentiero offre una passeggiata piuttosto lunga attraverso un paesaggio di valli e colline.

Español : PR6 Les vallons du Fau

Situado en el extremo sur del municipio de Montauban, este sendero ofrece un paseo bastante largo a través de paisajes de valles y colinas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme