PR6 Les vallons du Fau Montauban Tarn-et-Garonne
PR6 Les vallons du Fau Montauban Tarn-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
PR6 Les vallons du Fau
PR6 Les vallons du Fau 4880 route du Fau 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Situé à la pointe sud de la commune de Montauban, ce chemin offre une promenade assez longue dans des paysages de vallons et de coteaux.
+33 5 63 63 60 60
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English : PR6 Les vallons du Fau
Located at the southern tip of the commune of Montauban, this path offers a fairly long walk through landscapes of valleys and hills.
Deutsch :
Dieser Weg befindet sich an der Südspitze der Gemeinde Montauban und bietet einen recht langen Spaziergang durch eine Landschaft mit Tälern und Hügeln.
Italiano :
Situato all’estremità meridionale del comune di Montauban, questo sentiero offre una passeggiata piuttosto lunga attraverso un paesaggio di valli e colline.
Español : PR6 Les vallons du Fau
Situado en el extremo sur del municipio de Montauban, este sendero ofrece un paseo bastante largo a través de paisajes de valles y colinas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-17 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme
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