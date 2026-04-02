PR4 Les côteaux de Léojac Montauban Tarn-et-Garonne

PR4 Les côteaux de Léojac

PR4 Les côteaux de Léojac Rue du Clos Maury 82000 Montauban Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Deuxième itinéraire de notre territoire par la longueur, ce circuit offre une balade d’une demi-journée.

+33 5 63 63 60 60

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English : PR4 Les côteaux de Léojac

The second longest route in our region, this circuit offers a half-day walk.

Deutsch :

Diese Route ist die zweitlängste in unserem Gebiet und bietet eine halbtägige Wanderung.

Italiano :

È il secondo percorso più lungo della nostra regione, un’escursione di mezza giornata.

Español : PR4 Les côteaux de Léojac

La segunda ruta más larga de nuestra región, este circuito ofrece una caminata de medio día.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-16 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme