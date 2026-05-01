Concert Teddy Costa Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues
Concert Teddy Costa Restaurant L’Antre-Gargouille 2 Les Lèves-et-Thoumeyragues samedi 23 mai 2026.
Les Lèves-et-Thoumeyragues
Concert Teddy Costa
Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Influencés par le blues le plus authentique joué dans la moiteur inconfortable des Juke-joints, Teddy Costa perpétue avec audace l’héritage musical fertile et captivant d’hier tout en ravivant celui-ci pour qu’il soit le reflet de notre époque.
Harmoniciste, guitariste et chanteur basé en Gironde, il commence sa carrière Blues en 2005 et devient rapidement une référence dans l’hexagone et sur les festivals dès 2009.
Après avoir composé autour du Swing et du Shuffle, et fortement influencé par R. L. Burnside, Teddy Costa est maintenant un musicien complet dont la voix envoûtante et la dextérité à l’harmonica ne laissent pas indifférent.
Lors de cette soirée, il sera accompagné avec brio par Yann Ravet dont la guitare subtile et inspirée vous charmera.
Nous vous promettons une soirée débordante d’énergie et de générosité.
Dîner-concert 33 euros
Réservation au 0644824364 .
Restaurant L’Antre-Gargouille 2 2023 Avenue Maréchal Leclerc Les Lèves-et-Thoumeyragues 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 82 43 64 antre.gargouille@gmail.com
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English : Concert Teddy Costa
L’événement Concert Teddy Costa Les Lèves-et-Thoumeyragues a été mis à jour le 2026-04-30 par OT du Pays Foyen
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