Concert THE 3EATLES, Boîte À Musiques, Wattrelos

Concert THE 3EATLES Dimanche 31 mai, 17h00 Boîte À Musiques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T17:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Venez revivre l’expérience de la Beatles Mania sur la scène de la BAM le dimanche 31 mai à 17 h avec le concert THE 3EATLES (Tribute The Beatles / F).

Ce sont les Beatles… mais à 3 ! « Love me do », « Help », « She loves you », « Hey Jude » : aussi précieux que les joyaux de la couronne britannique, les chansons des Beatles font partie intégrante du patrimoine mondial et suscitent encore aujourd’hui un engouement fort. Véritable voyage dans le temps, le trio rend hommage aux huit années de carrière des Beatles qui ont littéralement changé la face du monde. Les trois multi-instrumentistes et chanteurs redonnent vie à un répertoire indémodable, qui transcende les générations.

Tarifs : 9 € / 6 € – Placement libre / assis

Infos : Wattrelos Découvertes au 03 20 75 85 86

Billetterie : https://www.billetweb.fr/the-3eatles

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/the-3eatles »}]

à la Boîte à Musiques