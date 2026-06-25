Concert The Black Cat Band Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal

Saint-Ségal

Concert The Black Cat Band

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Trio animé par la passion commune de la musique qui reprend pendant plusieurs heures tous les classiques du rock. Ce concert, ce sera l’occasion de fêter les 1 an du Bistrot Amzer Zo .

Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25

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English :

L’événement Concert The Black Cat Band Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE