Concert The Black Cat Band Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal
Concert The Black Cat Band Bistrot Amzer Zo Saint-Ségal samedi 25 juillet 2026.
Saint-Ségal
Concert The Black Cat Band
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Trio animé par la passion commune de la musique qui reprend pendant plusieurs heures tous les classiques du rock. Ce concert, ce sera l’occasion de fêter les 1 an du Bistrot Amzer Zo .
Bistrot Amzer Zo 3 Place de l’Église Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 73 17 25
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English :
L’événement Concert The Black Cat Band Saint-Ségal a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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