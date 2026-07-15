AGENDA · Saint-Vaast-la-Hougue
Concert The Blues Collectiv’ Saint-Vaast-la-Hougue
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue
Informations pratiques
Saint-Vaast-la-Hougue
Concert The Blues Collectiv’
Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Festival des passeurs de blues.
Concert-conférence thématique Du Blues texan au rock sudiste par les musiciens The Blues Collectiv’ , issus de notre territoire. .
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98
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English : Concert The Blues Collectiv’
L’événement Concert The Blues Collectiv’ Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire
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