Informations pratiques

Saint-Vaast-la-Hougue

Concert The Blues Collectiv’

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Festival des passeurs de blues.

Concert-conférence thématique Du Blues texan au rock sudiste par les musiciens The Blues Collectiv’ , issus de notre territoire. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98

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English : Concert The Blues Collectiv’

L’événement Concert The Blues Collectiv’ Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire