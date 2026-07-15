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AGENDA · Saint-Vaast-la-Hougue

Concert The Blues Collectiv’ Saint-Vaast-la-Hougue

samedi 24 octobre 2026 · Saint-Vaast-la-Hougue

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Département
Manche
Tarif

Saint-Vaast-la-Hougue

Concert The Blues Collectiv’

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Festival des passeurs de blues.
Concert-conférence thématique Du Blues texan au rock sudiste par les musiciens The Blues Collectiv’ , issus de notre territoire.   .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 6 37 30 55 98 

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English : Concert The Blues Collectiv’

L’événement Concert The Blues Collectiv’ Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Cotentin Le Val de Saire

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