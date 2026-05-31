Concert – THE BROOKS, Esplanade des Fauvettes, Domont

Concert – THE BROOKS Samedi 4 juillet, 20h00 Esplanade des Fauvettes Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

De ses premières prestations dans l’ambiance feutrée du Dièse Onze (Montréal) aux grandes scènes de prestigieux festivals, d’un côté comme de l’autre de l’Atlantique, The Brooks s’est taillé une réputation de redoutable machine à groove.

Au cœur du projet musical de ce supergroupe formé au début des années 2010 résident le plaisir de jouer, une véritable liberté artistique et un sens poussé de la collégialité.

Électrisante sur disque comme sur scène, la musique de The Brooks est portée par des rythmiques bondissantes, des cuivres flamboyants, des claviers inventifs et d’envoûtantes lignes de guitare. Naviguant entre funk, soul, r’n’b, afrobeat et jazz, The Brooks réunit le bassiste Alexandre Lapointe, le vétéran chanteur et tromboniste Alan Prater, le guitariste Philippe Look et le percussionniste Philippe Beaudin, des virtuoses aux feuilles de route convaincantes. La formation a fait paraître cinq albums dont le plus récent, Soon As I Can (2024), qui propulse leurs grooves vers de nouveaux sommets.

The Brooks est beaucoup plus que la somme de ses parties : c’est une célébration de plus de 50 ans d’évolution de la musique afro-américaine à la fois respectueuse de ses racines et bien ancrée dans le présent.

Esplanade des Fauvettes Rue de Paris 95330 Domont Domont 95330 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}]

Le groupe THE BROOKS se produira le 04/07, durant le Festival de l’Été 2026 de Domont. concert été

Félix Renaud