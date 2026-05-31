Fête de la Musique à Domont – scène ouverte, Esplanade des Fauvettes, Domont

Fête de la Musique à Domont – scène ouverte Dimanche 21 juin, 19h30 Esplanade des Fauvettes Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:30:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Vous souhaitez vous produire sur scène pour la fête de la musique ?

Le festival d’été de Domont vous accueille à l’Esplanade des Fauvettes pour fêter ensemble la Musique dans une ambiance bucolique et conviviale !

Groupes ou artistes souhaitant tester de nouvelles compositions en public, musiciens et chanteurs amateurs, passionnés de covers : la scène est à vous !

Maître mot : L’envie de partager un moment sur scène dans des conditions professionnelles et un cadre bienveillant !

Pour clôturer ce moment spécial, le groupe He’s not jouera sur scène, étant lauréat du tremplin Les Étoiles Lycéennes 2025.

Esplanade des Fauvettes Rue de Paris 95330 Domont Domont 95330 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aquiletour95.com/ »}]

Domont célèbre l’été et la musique dans le cadre bucolique et chaleureux de l’Esplanade des Fauvettes avec une scène ouverte à de nombreux talents domontois ! musique concert