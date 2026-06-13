Concert The Celtic tramps Pontrieux
Concert The Celtic tramps Pontrieux lundi 13 juillet 2026.
Pontrieux
Concert The Celtic tramps
Rue du Port Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Festivités sur le port de Pontrieux.
Au Programme Marché artisanal à partir de 16h de 18h à 19h30 Duo Sakina (Jazz) de 20h30 à 22h30 The Celtic Tramps en exclusivité. Après le feu d’artifice DJ Unik. Repas Moules frites et buvette sur place (payant) .
Rue du Port Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 30 70
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English :
L’événement Concert The Celtic tramps Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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