Pontrieux

Concert The Celtic tramps

Rue du Port Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Festivités sur le port de Pontrieux.

Au Programme Marché artisanal à partir de 16h de 18h à 19h30 Duo Sakina (Jazz) de 20h30 à 22h30 The Celtic Tramps en exclusivité. Après le feu d’artifice DJ Unik. Repas Moules frites et buvette sur place (payant) .

Rue du Port Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 22 72 30 70

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English :

L’événement Concert The Celtic tramps Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol