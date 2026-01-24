Concert The Corks La Porte du Der

Concert The Corks

Brasserie artisanale du Der La Porte du Der Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Tout public

Samedi 14 mars le groupe THE CORKS viendra nous faire danser à la Brasserie Artisanale du Der. Ce sera aussi l’occasion de trinquer pour notre 20ème bougie ! .

Brasserie artisanale du Der La Porte du Der 52220 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

