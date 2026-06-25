Regnéville-sur-Mer

Concert The Flat Sharps

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Amateurs de soul, préparez-vous à vibrer.

Avec leur formation à 6 musiciens, The Flat Sharps vous replongent dans l’âge d’or de la soul des années 60-70. Au programme des reprises de légendes comme Otis Redding, Stevie Wonder ou Ann Peebles. Une soirée groovy, portée par une rythmique puissante et la voix envoûtante de leur chanteuse

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.

Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.

Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com

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English : Concert The Flat Sharps

L’événement Concert The Flat Sharps Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme