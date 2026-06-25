Concert The Flat Sharps Regnéville-sur-Mer
Concert The Flat Sharps Regnéville-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Regnéville-sur-Mer
Concert The Flat Sharps
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Amateurs de soul, préparez-vous à vibrer.
Avec leur formation à 6 musiciens, The Flat Sharps vous replongent dans l’âge d’or de la soul des années 60-70. Au programme des reprises de légendes comme Otis Redding, Stevie Wonder ou Ann Peebles. Une soirée groovy, portée par une rythmique puissante et la voix envoûtante de leur chanteuse
Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert The Flat Sharps
L’événement Concert The Flat Sharps Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)
- Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer 4 juillet 2026
- Enquête en famille Église Notre-Dame Regnéville-sur-Mer 7 juillet 2026
- Traversée de la Sienne Regnéville-sur-Mer 10 juillet 2026
- Balade naturaliste à vélo havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer 10 juillet 2026
- Concert Davide et Pedro Regnéville-sur-Mer 11 juillet 2026